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Meet the Team

 
Journalists

Shahji Adam

Chantale Belefanti

KXXV - Alexa Conroy cutout.png

Alexa Conroy

Erin Delahunty

Paxton Graf

Kenneth 'Kenny' Graves KXXV KRHD

Kenny Graves

Shardae LaRae

Dominique Leh

Charles Molineaux KXXV

Charles Molineaux

Landon Patz KRHD

Landon Patz

Bobby Poitevint

Victor Venegas

Mariah Williams KXXV

Mariah Williams

Weather

Matt Hines

Leslee Lacey

Leslee Lacey

Thomas Patrick

Producers

Billy Banks

Carlos Rosas

Digital

Laura Hartog

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