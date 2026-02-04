National Signing Day 2026: Where are Central Texas athletes heading?

WACO, Texas (KXXV) — It's that time of year again when our local student athletes sign on the dotted line to continue their athletic careers.
Midway
Baseball
Brody Potts - Mclennan Community College
Holden White - Harding University
Cheer
Lily McClure - Oklahoma Baptist University
Football
Jordon Anderson - Angelo Christian University
Nehemiah Horton - Blinn College
Chauncey King - Kilgore College
Jesse Satterfield - Nelson University
Golf
Paityn Carter - Mclennan Community College
Katie Mae Hensley - Hardin Simmons University
Boys’ Soccer
Kael Hulett - Union College
Softball
Camryn Carter - Northwestern State
Amaya Locke - Nelson University
Tennis
Camryn Shelton - Colorado Mesa University
Track/Cross Country
Jack Martin - Dallas Baptist University
Hayden Smith - LeTourneau University
Caden Thomas- Judie - St. Thomas University
Cerenity Thomas-Judie - St. Thomas University
Aidan Tinker - University of Arkansas Monticello
Volleyball
Marcala McCune - Mclennan Community College
Piper Starling - Case Western Reserve University
Addison Schnautz - University of Texas at Dallas
Chaparral
Football
Davian Arthur, University of Mary Hardin-Baylor
Bryan Brundidge, Midwestern University
Ellison
Kae’Andre Sayles, University of Texas-Rio Grand Valley
Ja’Kiree Teal, Schreiner University
Diondre Bell, Henderson State University
Ja’Quan Justice, Schreiner University
Harker Heights
Cross Country
Cody Zimmerman, UMHB
Volleyball
LeDaejah Edwards, Wiley University
Sanau Falaniko, Collin College
Tiarra Harris, Richland Dallas College
Promise Rollins, Richland Dallas College
Football
Corey McMillan, Kilgore College
Kris Nobles, UTPB
Cooper Howard, Midwestern State
Jordan Loney, UTPB
Roydell Kennedy, East Mississippi College
Patrick Ramirez, UTPB
Shoemaker
Basketball
Amber Robinson, Triton College
Heaven Britton, Sul Ross State
Football
Brenden Logan, Air Force
Jihad McCoy, Howard Payne
Willie Thomas, UMHB
Methodist Children's Home
Football
Londen Bickham, University of Texas at San Antonio
Little River Academy
Football
Brian Grissom - McMurry
Payton Wilson - Hardin Simmons
Joshua Mann - Midwestern State University
Track and Field
Claire Willie - Concordia
Jayvion White- Texas State
Basketball
Willow Dorsey- UMHB Basketball
Bosqueville
Baseball
Cooper Kent - Sul Ross State University
Mart
Football
Colton Cordova - Lamar
Lorena
Basketball
Avery Jespersen - East Texas Baptist
Robinson
Football
Evan Morena - Arkansas Tech
Ty Weaver - Schreiner University
25 Sports will continue to update this list.