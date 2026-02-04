Local National Weather Sports Traffic Watch Now
National Signing Day 2026: Where are Central Texas athletes heading?

National Signing Day
Lorena
National Signing Day
Posted

WACO, Texas (KXXV) — It's that time of year again when our local student athletes sign on the dotted line to continue their athletic careers.

Midway

Baseball
Brody Potts - Mclennan Community College
Holden White - Harding University

Cheer
Lily McClure - Oklahoma Baptist University

Football
Jordon Anderson - Angelo Christian University
Nehemiah Horton - Blinn College
Chauncey King - Kilgore College
Jesse Satterfield - Nelson University

Golf
Paityn Carter - Mclennan Community College
Katie Mae Hensley - Hardin Simmons University

Boys’ Soccer
Kael Hulett - Union College

Softball
Camryn Carter - Northwestern State
Amaya Locke - Nelson University

Tennis
Camryn Shelton - Colorado Mesa University

Track/Cross Country
Jack Martin - Dallas Baptist University
Hayden Smith - LeTourneau University
Caden Thomas- Judie - St. Thomas University
Cerenity Thomas-Judie - St. Thomas University
Aidan Tinker - University of Arkansas Monticello

Volleyball
Marcala McCune - Mclennan Community College
Piper Starling - Case Western Reserve University
Addison Schnautz - University of Texas at Dallas

Chaparral

Football
Davian Arthur, University of Mary Hardin-Baylor
Bryan Brundidge, Midwestern University

Ellison

Kae’Andre Sayles, University of Texas-Rio Grand Valley
Ja’Kiree Teal, Schreiner University
Diondre Bell, Henderson State University
Ja’Quan Justice, Schreiner University

Harker Heights

Cross Country
Cody Zimmerman, UMHB

Volleyball
LeDaejah Edwards, Wiley University
Sanau Falaniko, Collin College
Tiarra Harris, Richland Dallas College
Promise Rollins, Richland Dallas College

Football
Corey McMillan, Kilgore College
Kris Nobles, UTPB
Cooper Howard, Midwestern State
Jordan Loney, UTPB
Roydell Kennedy, East Mississippi College
Patrick Ramirez, UTPB

Shoemaker

Basketball
Amber Robinson, Triton College
Heaven Britton, Sul Ross State

Football
Brenden Logan, Air Force
Jihad McCoy, Howard Payne
Willie Thomas, UMHB

Methodist Children's Home

Football
Londen Bickham, University of Texas at San Antonio

Little River Academy

Football
Brian Grissom - McMurry
Payton Wilson - Hardin Simmons
Joshua Mann - Midwestern State University

Track and Field
Claire Willie - Concordia
Jayvion White- Texas State

Basketball
Willow Dorsey- UMHB Basketball

Bosqueville

Baseball
Cooper Kent - Sul Ross State University

Mart

Football
Colton Cordova - Lamar

Lorena

Basketball
Avery Jespersen - East Texas Baptist

Robinson

Football
Evan Morena - Arkansas Tech
Ty Weaver - Schreiner University

25 Sports will continue to update this list.

