Venezolano en Killeen encuentra nuevas oportunidades tras huir de la crisis en su país

KILLEEN, Tejas (KXXV) — David Vilorea, originario de Venezuela, dejó atrás la crisis política y social de su país para buscar un futuro mejor en Texas. Tras enfrentar presiones del gobierno en Valencia, decidió emigrar con su familia y hoy es dueño de Haly’s Latin Food en Killeen. Aunque está agradecido por la tranquilidad y las oportunidades que encontró en Estados Unidos, asegura que lo más difícil ha sido separarse de sus padres, a quienes no sabe si volverá a ver. Aun así, confía en la fe y en su esfuerzo para salir adelante paso a paso.



David Vilorea vio cómo Venezuela pasó de prosperidad a dictadura.

Enfrentó presión política en Valencia y decidió salir del país.

Se mudó a Texas Central y abrió Haly’s Latin Food en Killeen.

Él y su familia agradecen a EE.UU. la oportunidad de vivir en paz y montar un negocio.

Su mayor dolor: no saber si volverá a ver a sus padres.

A pesar de las dificultades, sigue adelante con fe y perseverancia.

To view this story in English, click here. (Para ver esta historia en Ingles, oprieme aqui.)

De Venezuela a Killeen: El camino de David Vilorea hacia una nueva vida

BROADCAST TRANSCRIPT:

La vida nunca ha sido fácil para el venezolano David Vilorea.

Vio a su país pasar de ser una nación próspera y rica en recursos a un gobierno bajo régimen dictatorial.

“Fue una decision obligatoria porque yo trabajaba en una empresa del gobierno y empezó a perseguirme,” recordó Vilorea.

Desde su ciudad natal de Valencia, enfrentó presiones políticas y decidió que era hora de partir.

“El gobierno ha sido muy malo porque ha hecho mucho daño a nuestro país, un país hermoso y muy rico con los recursos y se encuentra en una de las peores crisis económica y social,” dijo.

Su camino lo llevó hasta Killeen, Texas, donde abrió Haly’s Latin Food justo en la avenida Turner.

“Realmente como mi familia y yo estamos bastante agradecidos por este país que nos ha dado la oportunidad de tener una vida tranquila y en paz. Ademas, nos ofrecen este negocio por es por la honrada de Dios que nos pos en las mano,” expresó con emoción.

Pero la libertad también vino con sacrificios.

“Ver a mis padres aun están vivo y no se si los voy a volver a ver físicamente y eso es lo más difícil y doloroso para mí y mi esposa,” confesó.

A pesar de ese dolor, David y su familia siguen adelante, paso a paso.

“No siempre vamos a tener todos las condiciones en favor para comenzar algo pero bien lo digo siempre creyendo y teniendo la confianza y la fe de que Dios en el camino nos va a rumbar en el camino correcto,” aseguró.