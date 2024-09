Bellmead man using Mexican roots to deliver Hispanic flavors to Central Texans

BELLMEAD, Texas (KXXV) — "Mexico, as of now, is very dangerous… especially the city that I'm from," said Edgar Alejandro Torres, owner of Panaderia Edgar.

Torres immigrated to Waco from the Mexican state of Colima two years ago.

Marc Monroy, KXXV

He opened Panaderia Edgar in Bellmead two months ago, but it hasn't been easy for his family.

"We're here because of him… it's basically just us now that he's gone."

He lost their father earlier this year — he was known as Don Angel in the community.

He's considered pivotal in giving the bread master all the money he had before dying to open the gates to his shop.

"We got here, and he gave us the support to get started here," Torres said.

Edgar Alejandro Torres

Apart from losing his father, the change of scenery and different culture is hitting his daughters hard.

"My girls have still not gotten used to being here — they we're very happy back the Mexican schools and when they we're free to roam around," said Torres.

Torres told 25 News' Marc Monroy that the Mexican and American culture is vastly different.

For example, kids have more freedom on the streets down south — something he says isn't possible up here in the states.

"Over there we used to send them out to run errands without a problem but here, we know we can't let them run around as freely as we'd like," Torres said.

Although sales are slow since the store opened two months ago — he has no plans to cut back on quality to turn a profit.

"I try to make the bread as natural as possible meaning I don't use pre-prepared mixes," Torres ended.

SPANISH TRANSLATION

“La inseguridad ahorita en Mexico es un poco difícil en la ciudad que nosotros estábamos,” según Edgar Alejandro Torres, el dueño se Panaderia Edgar

Edgar Alejandro Torres emigro a Waco hace dos años desde el estado Mexicano de Colima.

El abrío las puertas de la Panadería Edgar hace dos meses en la ciudad de Bellmead.

Pero no ha sido nada fácil para el y su familia.

“El nos dio el apoyo de recibirnos aquí y llegamos aquí con el,” según Torres.

Edgar Alejandro Torres

Entre los meses principales del año su papa desafortunadamente falleció.

Su papa se llamaba Don Angel, y fue el quien lo apoyo financieramente a Torres para que el pudiera abrir las puertas de su negocio.

“Por el llegamos aquí — practimaente ya se nos fue ya nomas nos quedamos nosotros.”

Aparte del fallecimiento de su padre, el cambio cultural ha sido un desafío para sus hijas.

“Todavía no sen acostumbran mucho acá. Estaban muy felices allá en la escuela con sus amiguitos en la calle," según Torres.

Torres le dijo al Marc Monroy de Noticias 25 que hay bastante diferencias culturales en ambos países.

Por ejemplo, los niños tienen mas libertad para andar en las calles de Mexico comparado a las calles de los Estados Unidos.

“Pues allá los mandábamos al mandado y pues no hay problema de nada y acá pues bien sabemos que para ellas que vayan a un mandado solas y eso y pues así no se puede,” dijo Torres.

Aunque solo tiene dos meses con el negocio, Torres no ha visto la ganancia que le gustaría ver.

Le dice a Noticias 25 que puede ver una razón.

“Trato de hacerlo lo mas casero que se pueda. Por decir yo no uso una harina preparada,” según Torres

Los ingredientes naturales tienen un costo mas elevado, pero para el, la calidad y el sabor es mas importante.

“A la mejor si resulta mas ganancia pero en realidad no tiene su propio estilo,” según Torres.

Aunque la venta esta baja, Torres no va a dejar de insistir como un buen Mexicano.