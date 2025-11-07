2025 High School Football Playoffs: Matchups and Results

CENTRAL TEXAS (KXXV) — Here's a look at the matchups and results from teams representing Central Texas and the Brazos Valley in the high school Football postseason.
UIL BI-DISTRICT ROUND (Week of Nov. 14)
6A:
Division One:
-MIDWAY PANTHERS vs Waxahachie Indians
Panther Stadium, Hewitt, Friday 7 p.m.
-TEMPLE WILDCATS vs Duncanville Panthers
Panther Stadium, Duncanville, Friday 7 p.m.
Division Two:
-HARKER HEIGHTS KNIGHTS vs Cedar Hill Longhorns
Leo Buckley Stadium, Killeen, Friday 7 p.m.
- COPPERAS COVE vs DeSoto Eagles
Eagle Stadium, DeSoto, Thursday 7 p.m.
5A:
Division One:
-LAKE BELTON BRONCOS vs TBD
-A&M CONSOLIDATED TIGERS vs TBD
-COLLEGE STATION COUGARS vs TBD
Division Two:
-UNIVERSITY TROJANS vs TBD
-BRENHAM CUBS vs TBD
-BELTON TIGERS vs TBD
-ELLISON EAGLES vs TBD
4A:
Division One:
-LAMPASAS BADGERS vs TBD
-NAVASOTA RATTLERS vs TBD
Division Two:
-MADISONVILLE MUSTANGS vs ROBINSON ROCKETS
Tiger Stadium, Corsicana, Friday 7:30 p.m.
-LA VEGA PIRATES vs La Grange Leopards
-GATESVILLE HORNETS vs Sealy Tigers
-CHINA SPRING COUGARS vs Bellville Brahmas
-JARRELL COUGARS vs TBD
-SALADO EAGLES vs TBD
3A:
Division One:
-WHITNEY WILDCATS vs TBD
-WEST TROJANS vs TBD
-FAIRFIELD EAGLES vs TBD
-FRANKLIN LIONS vs Hallettsville Brahmas
-ACADEMY BUMBLEBEES vs Hitchcock Bulldogs
Bobcat Stadium, Hempstead, Thursday 7 p.m.
Division Two:
-CLIFTON CUBS vs TBD
-LEXINGTON EAGLES vs TBD
-ROGERS EAGLES vs TBD
2A:
Division One:
-HAMILTON BULLDOGS vs TBD
-AXTELL LONGHORNS vs TBD
-BOSQUEVILLE BULLDOGS vs TBD
-VALLEY MILLS EAGLES vs TBD
-JEWETT-LEON COUGARS vs TBD
-CENTERVILLE TIGERS vs TBD
-CRAWFORD PIRATES vs TBD
-ROSEBUD-LOTT COUGARS vs TBD
-THORNDALE BULLDOGS vs TBD
-MARLIN BULLDOGS vs TBD
-SAN SABA ARMADILLOS vs TBD
-MOODY BEARCATS vs TBD
Division Two:
-BREMOND TIGERS vs TBD
-CHILTON PIRATES vs TBD
-GOLDTHWAITE EAGLES vs TBD
-MART PANTHERS vs TBD
-IOLA BULLDOGS vs TBD
-BURTON PANTHERS vs TBD
1A:
Division One:
-AQUILLA COUGARS vs TBD
-COOLIDGE YELLOWJACKETS vs TBD
-JONESBORO EAGLES vs TBD
Division Two:
-OAKWOOD PANTHERS vs Three Way School Braves
-OGLESBY TIGERS vs TBD
-EVANT ELKS vs TBD
-RICHLAND SPRINGS COYOTES vs TBD
-CALVERT TROJANS vs TBD
-CHEROKEE INDIANS vs TBD