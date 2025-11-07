Local National Weather Sports Traffic Watch Now
2025 High School Football Playoffs: Matchups and Results

CENTRAL TEXAS (KXXV) — Here's a look at the matchups and results from teams representing Central Texas and the Brazos Valley in the high school Football postseason.

Scroll down to find previous round results.

UIL BI-DISTRICT ROUND (Week of Nov. 14)
6A:
Division One:
-MIDWAY PANTHERS vs Waxahachie Indians
Panther Stadium, Hewitt, Friday 7 p.m.

-TEMPLE WILDCATS vs Duncanville Panthers
Panther Stadium, Duncanville, Friday 7 p.m.

Division Two:
-HARKER HEIGHTS KNIGHTS vs Cedar Hill Longhorns
Leo Buckley Stadium, Killeen, Friday 7 p.m.

- COPPERAS COVE vs DeSoto Eagles
Eagle Stadium, DeSoto, Thursday 7 p.m.

5A:
Division One:
-LAKE BELTON BRONCOS vs TBD

-A&M CONSOLIDATED TIGERS vs TBD

-COLLEGE STATION COUGARS vs TBD

Division Two:
-UNIVERSITY TROJANS vs TBD

-BRENHAM CUBS vs TBD

-BELTON TIGERS vs TBD

-ELLISON EAGLES vs TBD

4A:
Division One:
-LAMPASAS BADGERS vs TBD

-NAVASOTA RATTLERS vs TBD

Division Two:
-MADISONVILLE MUSTANGS vs ROBINSON ROCKETS
Tiger Stadium, Corsicana, Friday 7:30 p.m.

-LA VEGA PIRATES vs La Grange Leopards

-GATESVILLE HORNETS vs Sealy Tigers

-CHINA SPRING COUGARS vs Bellville Brahmas

-JARRELL COUGARS vs TBD

-SALADO EAGLES vs TBD

3A:
Division One:
-WHITNEY WILDCATS vs TBD

-WEST TROJANS vs TBD

-FAIRFIELD EAGLES vs TBD

-FRANKLIN LIONS vs Hallettsville Brahmas

-ACADEMY BUMBLEBEES vs Hitchcock Bulldogs
Bobcat Stadium, Hempstead, Thursday 7 p.m.

Division Two:
-CLIFTON CUBS vs TBD

-LEXINGTON EAGLES vs TBD

-ROGERS EAGLES vs TBD

2A:
Division One:
-HAMILTON BULLDOGS vs TBD

-AXTELL LONGHORNS vs TBD

-BOSQUEVILLE BULLDOGS vs TBD

-VALLEY MILLS EAGLES vs TBD

-JEWETT-LEON COUGARS vs TBD

-CENTERVILLE TIGERS vs TBD

-CRAWFORD PIRATES vs TBD

-ROSEBUD-LOTT COUGARS vs TBD

-THORNDALE BULLDOGS vs TBD

-MARLIN BULLDOGS vs TBD

-SAN SABA ARMADILLOS vs TBD

-MOODY BEARCATS vs TBD

Division Two:
-BREMOND TIGERS vs TBD

-CHILTON PIRATES vs TBD

-GOLDTHWAITE EAGLES vs TBD

-MART PANTHERS vs TBD

-IOLA BULLDOGS vs TBD

-BURTON PANTHERS vs TBD

1A:
Division One:
-AQUILLA COUGARS vs TBD

-COOLIDGE YELLOWJACKETS vs TBD

-JONESBORO EAGLES vs TBD

Division Two:
-OAKWOOD PANTHERS vs Three Way School Braves

-OGLESBY TIGERS vs TBD

-EVANT ELKS vs TBD

-RICHLAND SPRINGS COYOTES vs TBD

-CALVERT TROJANS vs TBD

-CHEROKEE INDIANS vs TBD

