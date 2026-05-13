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College football games to watch on 25 News this season

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Photo by: Storyblocks Enterprise<br/>
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ESPN and ABC have announced kickoff times and broadcast schedules for several 2026 college football games.

Here's what you can watch on 25 News / 15 ABC this season:

Saturday, Aug. 29

Alabama A&M vs. Howard (Atlanta), 6:30 p.m., ABC

Saturday, Sept. 5

East Carolina at Alabama, 11 a.m., ABC
Auburn vs. Baylor (Atlanta), 2:30 p.m., ABC
Clemson at LSU, 6:30 p.m., ABC

Sunday, Sept. 6

Louisville vs. Ole Miss (Nashville), 6:30 p.m., ABC

Saturday, Sept. 12

Ohio State at Texas, 6:30 p.m., ABC

Saturday, Sept. 19

LSU at Ole Miss, 6:30 p.m., ABC

Friday, Nov. 27

Mississippi State at Ole Miss, 11 a.m., ABC
Florida at Florida State, 2:30 p.m., ABC
Texas at Texas A&M, 6:30 p.m., ABC

Friday, Dec. 4

Big 12 championship game (Arlington, Texas), 7 p.m., ABC

Saturday, Dec. 5

ACC championship game (Charlotte), 11 a.m., ABC

See the full schedule here.

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