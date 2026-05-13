College football games to watch on 25 News this season

ESPN and ABC have announced kickoff times and broadcast schedules for several 2026 college football games.
Here's what you can watch on 25 News / 15 ABC this season:
Saturday, Aug. 29
Alabama A&M vs. Howard (Atlanta), 6:30 p.m., ABC
Saturday, Sept. 5
East Carolina at Alabama, 11 a.m., ABC
Auburn vs. Baylor (Atlanta), 2:30 p.m., ABC
Clemson at LSU, 6:30 p.m., ABC
Sunday, Sept. 6
Louisville vs. Ole Miss (Nashville), 6:30 p.m., ABC
Saturday, Sept. 12
Ohio State at Texas, 6:30 p.m., ABC
Saturday, Sept. 19
LSU at Ole Miss, 6:30 p.m., ABC
Friday, Nov. 27
Mississippi State at Ole Miss, 11 a.m., ABC
Florida at Florida State, 2:30 p.m., ABC
Texas at Texas A&M, 6:30 p.m., ABC
Friday, Dec. 4
Big 12 championship game (Arlington, Texas), 7 p.m., ABC
Saturday, Dec. 5
ACC championship game (Charlotte), 11 a.m., ABC
See the full schedule here.