More drivers expected on the roads this Thanksgiving due to air travel concerns

Record-Breaking Travel Numbers:

  • Between 73 to 81 million Americans expected to travel at least 50 miles from home during Thanksgiving week 2025
  • This represents the highest volume ever recorded
  • Travel period spans Tuesday, November 25 through Monday, December 1, 2025

Traffic Challenges:

  • AAA projects at least 73 million people will travel by car
  • More drivers expected due to concerns over flight cancellations
  • Wednesday before Thanksgiving sees highway traffic increase by more than 50% above normal
  • Sunday return trips create extensive stop-and-go traffic
