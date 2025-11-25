More drivers expected on the roads this Thanksgiving due to air travel concerns

Record-Breaking Travel Numbers:
- Between 73 to 81 million Americans expected to travel at least 50 miles from home during Thanksgiving week 2025
- This represents the highest volume ever recorded
- Travel period spans Tuesday, November 25 through Monday, December 1, 2025
Traffic Challenges:
- AAA projects at least 73 million people will travel by car
- More drivers expected due to concerns over flight cancellations
- Wednesday before Thanksgiving sees highway traffic increase by more than 50% above normal
- Sunday return trips create extensive stop-and-go traffic