AMBER Alert: Authorities searching for 6 missing Texas children

An AMBER Alert has been issued for six children reported missing out of Bexar County.
Authorities are searching for:
- ELAINA DAVIDSON, WHITE, FEMALE, 11 YEARS OLD
- RAYLAN DAVIDSON, WHITE, MALE, 9 YEARS OLD
- SAVANNA DAVIDSION, WHITE, FEMALE, 7 YEARS OLD
- MADDILYN DAVIDSON, WHITE, FEMALE, 4 YEARS OLD
- AVANGELINE DAVIDSON, WHITE, FEMALE, 2 YEARS OLD, AND
- DECLAN DAVIDSON, WHITE, MALE, 1 YEAR OLD.
In connection with their abduction, police are looking for:
- R JACKLYN DAVIDSON, 31 YEARS OLD, WHITE, FEMALE, 5'6", 115 LBS, BLONDE HAIR, BLUE EYES, AND
- JAIME DAVIDSON, 30 YEARS OLD, WHITE, MALE, 6'2", 225 LBS, BROWN HAIR, BLUE EYES
"THE SUSPECTS ARE DRIVING A BLACK, 2019, NISSAN NV VAN BEARING TEXAS LICENSE PLATE NUMBER 9SY. THE SUSPECT WAS LAST SEEN IN SAN ANTONIO, TEXAS.
"LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE BEXAR COUNTY SHERIFF'S OFFICE AT 210-335-6000."
#SanAntonio #Texas #AMBERAlert. For most current information, go to https://t.co/5y2rjg9Z0M pic.twitter.com/MX9BU0aldH— AMBER Alert (@AMBERAlert) December 3, 2022