UIL Realignment: Central Texas football teams on the move

University Interscholastic league leaders released the latest realignment for football today and some teams in our area are moving.

Below is a list of classifications, area teams are underlined :

6A Region 2, District 12

Belton, Copperas Cove, Killeen, Ellison, Harker Heights, Shoemaker, Temple, Waco, Midway

6A Region 2, District 14

Bridgeland, Bryan , Cyp. Lakes, Cyp. Park, Cyp. Ranch, Cyp. Springs, Cyp. Woods, Langham Creek, Tomball Memorial

5A Division 1, Region 2, District 8

College Station , Conroe Caney Creek, Lufkin, Magnolia, Magnolia West, Tomball, Waller, Willis

5A Division 2, Region 2, District 5

Aledo, Arlington Seguin, Burleson, Burleson Centennial, Cleburne, Everman, Joshua, Midlothian, Waco University

5A Division 2, Region 3, District 10

Bryan Rudder , Cleveland, A&M Consolidated , Huntsville, Katy Paetow, Montgomery, Montgomery Lake Creek, Rosenberg Lamar Cons

4A Division 1, Region 2, District 5

Brownwood, China Spring , Gatesville, Stephenville, Waco La Vega

4A Division 1, Region 4, District 14

Burnet , Comal Canyon Lake, Fredericksburg, Lampasas , Liberty Hill , Taylor

4A Division 2, Region 2, District 8

Fairfield, Lorena, Madisonville, Mexia, Robinson, Salado, Waco Connally

4A Division 2, Region 3, District 12

Bellville, Caldwell , Giddings, La Grange, Royal, Smithville

3A Division 1, Region 3, District 9

Grandview, Groesbeck , Maypearl, McGregor , Teague , West , Whitney

3A Division 1, Region 3, District 10

Cameron Yoe , Jarrell , Lago Vista, Little River Academy , Manor New Tech, Rockdale , Troy

3A Division 1, Region 3, District 11

Coldspring-Oakhurst, Crockett, Diboll, Elkhart, Franklin , Palestine Westwood, Trinity

3A Division 2, Region 2, District 7

Blooming Grove, Buffalo , Dallas Gateway Charter Academy, Edgewood, Mildred, Palmer, Rice, Scurry-Rosser

3A Division 2, Region 2, District 8

Clifton , Florence , Hamilton , Lexington, Rogers

2A Division 1, Region 2, District 7

Crawford , De Leon, Goldthwaite , Hico , San Saba , Valley Mills

2A Division 1, Region 2, District 8

Axtell, Bosqueville, Bruceville-Eddy, Italy, Itasca, Moody, Riesel

2A Division 1, Region 3, District 9

Cayuga, Centerville , Jewett Leon , Kerens, Malakoff Cross Roads, Normangee

2A Division 1, Region 4, District 13

Hearne , Holland , Marlin , Milano , Rosebud-Lott , Thorndale , Thrall



2A Division 2, Region 3, District 11

Dawson , Frost , Hubbard , Mart , Meridian , Wortham

2A Division 2, Region 4, District 13

Bremond , Chilton , Granger , Iola, Bartlett

2A Division 2, Region 4, District 14

Burton, Flatonia, Louise, Snook , Somerville

6-Man 1A Division 1, Region 3, District 10

Abbott , Aquilla , Blum, Covington, Gholson

6-Man 1A Division 1, Region 3, District 11

Avalon, Coolidge , Milford, Penelope

6-Man 1A Division 1, Region 4, District 15

Evant , Jonesboro , Lometa , Zephyr

6-Man 1A Division 2, Region 3, District 12

Bynum , Kopperl, Morgan, Mount Calm

